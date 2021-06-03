الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الخميس، عن وصول شحنات جديدة من القاحات المضادة لفايروس كورونا من شركة سينوفارم.

وقالت الوزارة في بيان ، ان" الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية استلمت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم بواقع ٥٠٠ الف جرعة".

واضاف البيان ان " الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية أكدت بأنه " تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".