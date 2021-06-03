القبض على تاجر مخدرات في الانبار بحوزته 10 الاف حبة

اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الخميس، القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة في قضاء الرطبة.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبإسناد من شعبة مكافحة اجرام الرطبة، ألقت القبض على المتهم (غ – ع -ص) في قضاء الرطبة وضبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة نوع كبتاجون".

وأضاف البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهم وفق الماده 28 من قانون المخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص".