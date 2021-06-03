تعيبان: محافظ ذي قار اشتكى لنا من عدم وجود تلفون الكاظمي والوزراء الامنيين معه لحل ازمات المحافظة

اشار عضو كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان، إلى أن محافظ ذي قار اشتكى لنا من عدم وجود تلفون الكاظمي والوزراء الامنيين معه لحل ازمات المحافظة.

وقال التعيبان في حديث لقناة العهد، اليوم الخميس، ان “محافظ ذي قار اخبرنا بانه لا يوجد لديه رقم لرئيس الوزراء للاتصال به اضافة الى ان الوزراء الامنيين لا يردون على اتصالاتنا.

وأضاف أن “المحافظ ابلغنا ايضا بان مستشاري الحكومة مغلقة اجهزتهم ومحافظتنا محترقة ومنكوبة