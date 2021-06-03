منظمة الإنسان الإنسانية في الموصل : التاريخ سيذكر الكاظمي بأنه اسس لمشروع إرهابي جديد في الموصل

هددت منظمة الإنسان الإنسانية في الموصل، الخميس، حكومة الكاظمي برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التأسيس لتنظيم إرهابي جديد في المحافظة.

وقال عضو المنظمة، ارشد الدليمي، لوكالة /المعلومة/، انه” لن نسمح للكاظمي بأن يعيد سيناريو ٢٠١٤ مرة أخرى وسيذكره التاريخ بأنه سعى الى تأسيس تنظيم إرهابي في الموصل الأمر الذي لن يكون بصالحه على الإطلاق”.

ونوه الى ان” القضاء العراقي اذا لم ينظر في شكوانا التي سنقدمها ستكون المحكمة الدولية وجهتنا الجديدة خصوصا ووشيوخ عشائر الموصل رفضت الأمر”.

واشار الى انه ” على الحكومة ان تعلم المكاسب الانتخابية وتحقيق الغايات لن يكون على جثث الضحايا ولن يسمح الضمير الموصلي بأن تعود تلك العوائل المجرمة الى المحافظة”.

وعبر أهالي الموصل عن رفضهم القاطع من خلال الوقفات الاحتجاجية امام مجلس المحافظة مطالبين الحكومة النظر الى عوائل الضحايا بدل الإرهابيين”.ا