الخبير الأمني عباس العرداوي : الكاظمي مكن امريكا بادارة الملف الأمني داخل العراق

أكد الخبير الأمني عباس العرداوي، الخميس، أن تسويف إخراج القوات الامريكية وتاخير تنفيذ القرار من الحكومة يهدف الى تأجيل الانتخابات او خلق حكومة طوارئ.

وقال العرداوي في تصريح صحفي إن ” المعطيات الموجودة تشير الى ان الحكومة غير جادة بإخراج القوات الامريكية من العراق“.

واضاف أن ” الحكومة لم تف بوعدها بإخراج القوات الامريكية بل ذهبت أكثر من ذلك ومكنت امريكا في مفاصل مهمة على المستوى الأمني“.

وبين ان” تمكين الولايات المتحدة للملف الامني العراقي ينعكس على ضبط الامن والارادة العراقية “.

يذكر أن البرلمان العراقي شرع قانون إخراج القوات الاجنبية من العراق، لكن الحكومة سوفت القرار الى اشعار أخر.

وهددت منظمة الإنسان الإنسانية في الموصل، اليوم الخميس، حكومة الكاظمي برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التأسيس لتنظيم إرهابي جديد في المحافظة بعد قرار ارجاع عائلات داعش الى نينوى تحت ضغط امريكي.