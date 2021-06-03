خبير امني: تخطيط أميركي وراء إعادة الفلاحي وارجاع عوائل داعش

اعتبر الخبير الأمني صباح العكيلي , الخميس , أن قراري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باسناد منصب قائد عمليات نينوى لمحمود الفلاحي وإعادة اسر الدواعش من مخيم الهول كان برسم وتخطيط امريكي, محذرا من عودة حالة اللاستقرار من جديد.

وقال العكيلي في تصريح صحفي “اننا حذرنا في وقت سابق من ان قرار مصطفى الكاظمي بإعادة المتهم بجريمة التخابر محمود الفلاحي لمنصب قائد عمليات نينوى تقف خلفه اهداف أمريكية مستقبلية على زعزعة الامن الوطني من جديد خاصة في المحافظات الشمالية والغربية ” .

وأضاف انه “بعد اشهر قليلية صدر قرار لحكومة الكاظمي بإعادة اسر الدواعش التكفيريين من مخيم الهول الى الجدعة جنوب الموصل وتحت اشراف ومتابعة الفلاحي لكونه المسؤول الأمني لتلك المنطقة ” .

واكد العكيلي ان “قراري رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باسناد وإعادة محمود الفلاحي لمنصب قائد عمليات نينوى وإعادة اسر الدواعش من مخيم الهول في سورية كان برسم وتخطيط امريكي” , محذرا القوى السياسية من عودة حالة اللاستقرار من جديد” .