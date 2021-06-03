مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل انعقاد جلسته التي كانت مقررة اليوم.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ان "مجلس النواب أجّل جلسته التي كان مقرراً عقدها اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

وكان مجلس النواب قد اعلن سابقا عن جدول اعمال الجلسة التي تتضمن ثماني فقرات من بينها التصويت على مقترحي قانون الأندية الرياضية وقانون حماية الموظف الحقوقي، إضافة الى التصويت على مشروع قانون وإتمام القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين.