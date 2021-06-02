العثور على كدس يضم نحو 200 صاروخ مضاد للطائرات في عامرية الفلوجة

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأربعاء ضبط المئات من قذائف الهاون، تعود لداعش الإرهابي بمحافظة الأنبار.

وقالت الوكالة في بيان إن مفارزها “تمكنت بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة، من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت، أن الكدس “يحتوي (١٠٧) قذيفة هاون عيار١٢٠ ملم، و (١٧٤) قذيفة مقاومة طائرات عيار ٥٧ وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة احادية، في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة”.

وأوضحت، أن “المواد المضبوطة عائدة الى مايسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الارهابي، حسب المعلومات المتوفرة”.