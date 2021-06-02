النائب عامر الفايز : اميركا تخطط للمجيء بحكومة تضمن مصالحها قبل الانسحاب

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، الأربعاء، ان اميركا تخطط للمجيء بحكومة تضمن مصالحها في العراق قبل تنفيذ قرار الانسحاب من القواعد والاراضي العراقية.

وقال الفايز في تصريح صحفي ان “اميركا لاتوجد لديها اي نية للانسحاب من العراق، ولكن هناك ضغطا من الاطراف السياسية لاخراج تلك القوات من العراق”.

واضاف ان “اميركا ستنسحب في نهاية المطاف من العراق، لكنها تعمل اليوم على اطالة هذا الانسحاب وتأخيره قدر الامكان، لحين ضمان اعادة ترتيب مصالحها في البلاد قبل الانسحاب الكامل”.

ولفت الفايز الى أن “اميركا داعمة للحكومة الحالية وتخطط للمجيء بحكومة تدعم مصالحها في العراق، وبالتالي فهي تسعى لضمان تأجيل الانتخابات المبكرة لحين اعادة ترتيب اوراقها ومصالحها في عهد الحكومة الجديدة”.