الحشد الشعبي يقيم استعراضا عسكريا ضخما الاسبوع القادم

يواصل ابطال الفتوى من ابناء الحشد الشعبي تدريباتهم للمشاركة بالاستعراض العسكري المركزي الموحد لجميع تشكيلات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لفتوى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) للجهاد المقدس .
حيث سيجرى احد اضخم الاستعراضات العسكرية المميزة بالعراق بتاريخ (٢٠٢١/٦/١٤) اذ سوف يتضمن الاستعراض عدد ٢٤ فعالية مختلفة. فيما سيبلغ عدد المشاركين ٧٠ لواء بواقع خمسة عشر الف مقاتل.
الاستعراض سوف يتضمن اشراك اسلحة جديدة تدخل الخدمة لاول مرة منها مدرعات LT-79 محلية الصنع ومدرعات طوفان المضادة للعبوات ودبابات T-72 روسية بتطوير ايراني حديث يشمل دروع تفاعلية نوع kontakt-1 وكاميرات حرارية IR وتجهيزات اخرى .
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