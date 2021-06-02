النائب فاضل الفتلاوي : جهات سياسية بقيادة الكاظمي اعادت عوائل الارهاب الى نينوى

أتهم النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، الاربعاء، جهات عراقية سياسية ساهمت بقيادة الكاظمي على إعادة او نقل عوائل الارهاب بمخيم الهول الى الجدعة في نينوى.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن ” جهات سياسية عراقية بقيادة الكاظمي كانت جزء كبير من نقل عوائل الارهاب من الهول الى الجدعة “ مبيناً انها ” تمت بقرار عراقي حكومي“ .

وأشار الى ان ” الكاظمي الى الان لم يصدر اي بيان بشأن عودة عوائل الارهاب سوى تصريحات متباينة من شخصيات بسيطة “. واضاف أن ” الى الان لم يصدر تعليق او خطة من قبل الحكومة وهي من سهلت عملية النقل “.

وتابع أن “الحكومة سهلت عملية نقل اكثر من خمسة الالف عائلة من مخيم الهول الى الجدعة في نينوى“