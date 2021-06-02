حراك شعبي في ديالى لرفض عودة عوائل “القائمة السوداء” من الهول

اكد الناشط قصي التميمي، الاربعاء، وجود حراك شعبي في ديالى لرفض عودة عوائل القائمة السوداء.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “ديالى قدمت اكثر من 4 الاف شهيد وجريح في معارك تحرير المدن والقصبات بعد حزيران 2014 ناهيك عن وجود العشرات من المفقودين ممن خطفهم داعش الارهابي لايزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة ناهيك عن خراب تقدر كلفة خسائره باكثر من نصف ترليون دينار ما يظهر حجم الكارثة التي يقف وراء التنظيم في المحافظة”.

واضاف، ان “عودة عوائل مخيم الهول السوري الى الجدعة قرب الموصل رغم انها عوائل قادة داعش الارهابي اثارت مخاوف جمة من تكرار السيناريو في ديالى خاصة في ظل وجود عوائل متورطة بالارهاب يطلق عليها عوائل القائمة السوداء مؤكدا وجود حراك شعبي لرفض عودة اي عائلة تورط ابناءها بقتل الابرياء وحرق وتدمير منازلهم”.

واشار الى ان “الهول هو بداية خراب اخر في العراق واعادة الالاف الاسرالمتورطة بدعم الارهاب تعني اننا امام سيناريو خطير لافتا الى ان الموضوع حساس في ديالى ولن يبقل ان يتكرر على ارضها “.

وتسبب نقل عشرات من عوائل مخيم الهول السوري الى مخيم قرب الموصل موجة من الضغط الشعبي الرافض لهذه الخطوة وسط تحذيرات من خطورتها على الامن الداخلي”