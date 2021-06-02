السوداني: شركات الهاتف النقال لم تسدد ديونها للدولة رغم الزامها قضائيا بدفع مابذمتها

كشف النائب محمد شياع السوداني، الاربعاء، ان شركات الاتصال الثلاث في العراق لم تسدد ديونها المالية حتى الآن لخزينة الدولة.

وقال السوداني في تصريح للمركز الخبري الوطني، إن “شركات زين وكورك وآسيا للاتصالات لم يسددوا ما بذمتهم من اموال لخزينة الدولة رغم اشتراط القضاء على هيئة الاعلام والاتصالات تسديد الديوان المترتبة على الشركات مقابل تجديد العقود ومنح التراخيص”، مبيناً ان “حجم الديوان المترتبة بذمة الشركات يتجاوز الترليون دينار”.

وأوضح ان “هيئة الاعلام والاتصالات بعد مخاطبتنا لها أكدت ان الشركات سددت ديونها المالية جميعها، لكن المعلومات المؤكدة تشير الى عدم تسديد الديوان، في خطوة اعتبرها استخفافا لأموال الدولة ومؤسساتها”.