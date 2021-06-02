بالفيديو : الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا لم نسمع صوتاً لمنافقي السياسة تجاه قمع المتظاهرين وخرق قانون الدولة في ساحة التحرير؟

التعليقات

مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ... الموضوع :

شكوى إلى مديرية مرور بغداد

زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ... الموضوع :

الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!

زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ... الموضوع :

بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد

أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ... الموضوع :

"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أسامه غالب حسين : سرسريه ... الموضوع :

بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول

علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ... الموضوع :

أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!

أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ... الموضوع :

وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus

Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ... الموضوع :

كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .

علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ... الموضوع :

وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus