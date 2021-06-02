النائب عن الفتح محمد البلداوي : : المجتمع العراقي امام قنابل موقوتة قادمة من “الهول”

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي الأربعاء، من تداعيات اعادة احياء الارهاب في العراق من خلال المجيء بعوائل داعش من مخيم الهول السوري الى الاراضي العراقية، لافتا الى ان المجتمع امام قنابل موقوتة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “مخيم الهول يحتوي على قادة الارهاب وعوائلهم، وبالتالي فأن ادخالهم الى العراق يشكل خطرا كبيرا على امن البلاد”.

واضاف ان “المجتمع العراقي اصبح امام قنابل موقوتة بسبب ادخال الارهابيين من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل”.

وأوضح البلداوي ان “اميركا تستغل الارهابيين في مخيم الهول كسلاح بالنسبة لها لاستخدامهم ضد العراق ودول المنطقة ومن يقف بالضد من سياستها، اذ لابد من الحذر بعد قرار اعادة الارهاب الى العراق”.