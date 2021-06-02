التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي بكافة فروعه وللعام الدراسي 2020 – 2021 "الدور الأول".

وقالت الوزارة في بيان، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء 18 من شهر آب المقبل

وأضاف البيان، أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق ، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".