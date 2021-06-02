محلل سياسي: المتباكون على هيبة الدولة في صمت مريب من ممارسات تركيا

انتقد المحلل السياسي حازم الباوي، الأربعاء، الصمت المريب من ما اسماهم بـ “المتباكون على هيبة الدولة”، ازاء قيام الجانب التركي بسرقة اطنان من خشب الاشجار في المناطق الشمالية.

وقال الباوي في تصريح صحفي ان “الاصوات التي صدعت رؤوس الشعب بشعار هيبة الدولة اختفى صوتها عن قيام ‏شركة تركية من شرناخ بدعم وتنسيق من القوات التركية المحتلة بتجريف الغابات في شمال العراق وقطع الاشجار ونقلها عبر عشرات الشاحنات الى مدينة غازي عنتاب التركية في معمل لإنتاج الفحم”.

واضاف ان “الامر المستغرب هو اختفاء تغريدات وشعارات الساسة وايضا الجيوش الالكترونية والناشطين الذين تثور ثائرتهم ازاء دولة ما بينما يختفي حماسهم عند انتهاك سيادة الوطن من دول محتلة بنحو يثير الريبة والدهشة”.

ولفت الباوي الى ان “الشعب يجب ان يميز الشعارات الزائفة عن غيرها وان لا ينجرف وراء اي سياسي او صوت اعلامي يناقض نفسه بنفسه ويتعامل مع قضايا الوطن بالف مكيال”.