نائب كردي: تشكيل تحالف سياسي يضم الفاسدين في بغداد والإقليم

كشف النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد، الاربعاء، عن تشكيل تحالف سياسي يضم “فاسدين” في بغداد والإقليم .

وقال محمد في تصريح صحفي إن “هناك اتفاق مبدئي بين الفاسدين في بغداد والإقليم لتكوين تحالف سياسي فاسد من اجل تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف أن “الهدف من تكوين التحالف هو سرقة ما تبقى من اموال الشعب العراقي”، لافتا إلى أن “الأحزاب الفاسدة في الاقليم وبغداد تحكم قبضتها على الشعب العراقي دون أي رادع”.

ونوه الى ان “الفاسدين متفقين على بقاء الواقع المرير الذي تعاني منه البلاد”.