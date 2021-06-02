التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة وللعام الدراسي 2020 – 2021 "الدور الأول" .

وقالت الوزارة في بيان، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الأحد الموافق 4 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الخميس 15 من الشهر ذاته" .

وأضاف البيان، أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".