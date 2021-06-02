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القبض على متاجرين بالعملة المزيفة في كربلاء


اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة كربلاء يتاجران بالعملة المزيفة".

واضاف البيان أن "المتهمين تم القبض عليهما بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم بعد ان استدراجهما والقبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (١٢٨،٠٠٠) دولار امريكي فئه (١٠٠) دولار و (٨٠٠) الف دينار عراقي فئة (٢٥) جميعها مزيفة".

واشار الى انه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

 

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