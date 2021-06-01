القانونية النيابية تحدد مصير قانون مجالس المحافظات

حدد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم همزة، الثلاثاء، مصير قانون مجالس المحافظات.

وقال همزة في حديث صحفي، ان “قانون مجالس المحافظات يجب حسمه خلال الدورة الحالية ليكون جاهزا متوقعا ان يشهد تغيرات كبيرة في فقراته قياسا بالقانون القديم”.

واضاف انه “في حال تاجيل الانتخابات المزمع اجراءها في تشرين الاول القادم نتوقع ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات مع النيابية في موعد واحد مؤكدا بان ظروف العراق الحالية غير ملائمة لاجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول القادم لاسباب تتعلق بالامن والصحة والاقتصاد بالاضافة الى الازمات السياسية”.

واشار الى ان “الاسابيع القادم ربما ستظهر تحركات حيال قانون مجالس المحافظات من اجل اعداد بنوده وفقراته”.

وكانت المحكمة الاتحادية اقرت قبل اسابيع بدستورية بقاء مجالس المحافظات وان عودة اعضاءها تتم من خلال دورة انتخابية جديدة”.