النائب عن الفتح احمد الكناني : : جهات سياسية ترحب بالتوغل التركي سرا

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني الثلاثاء، ان مطالبات بعض الجهات السياسية بشأن حفظ سيادة الدولة مجرد شعارات انتخابية، مشددا على رفض التوغل التركي بعمق الاراضي العراقية.

وقال الكناني في تصريح صحفي انه”من أراد الحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها من الكتل والأحزاب السياسية عليها ان تطالب الحكومة بالإسراع في تطبيق ما سنه البرلمان من اخراج القوات الأجنبية من العراق”.

وأضاف، ان” الصمت الذي يخيم على الطبقات السياسية يشبه صمت القبور”، تجاه الاعتداءات المتكررة على السيادة العراقية والمواطن العراقي وموارد الدولة”.

وأشار الى ان” على الجميع ان ينظر الى الاعتداءات التركية وعدم اهمالها وبتالي كونها جزء من العدوان على سيادة الدولة العراقية التي يطالب بها البعض تحت شعار الدولة او لا دولة وهم يؤيدون التوغل التركي سرا”.