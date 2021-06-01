مصدر أمني: نساء الدواعش ثبتت عليهن تهم تزويد ازواجهن بمعلومات امنية

أكد مصدر أمني، الثلاثاء، إن أكثر نساء داعش الارهابي ثبتت عليهن تهم تزويد ازواجهن بمعلومات تخص مواقع القوات الامنية وتحركاتها بعد اختلاطهن بالمجتمع .

وقال المصدر إن ” هناك أعداد كبيرة من نساء داعش اللائي دخلن محافظة نينوى قد ثبتت عليهن تهم جمع المعلومات وتزويد ازواجهن بالمواقع الأمنية”.

وأضاف المصدر ” ليس فقط الشبان الذين كان لهم دور كبير في أغتصاب اراضي العراق بل حتى النساء واطفالهن من خلال الاختلاط وجمع المعلومات“.

يذكر أن الحكومة المركزية وبضغط من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استقبلت عوائل الارهاب في محافظة نينوى