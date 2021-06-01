البلداوي: كيف للحكومة ان تعيد تأهيل من قضى 4 سنوات بفكر يستبيح القتل

استبعد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، الثلاثاء، إمكانية الجهود الحكومية تأهيل عوائل داعش الارهابي

وقال البلداوي في تصريح صحفي، انه” ليس بمقدور الحكومة إعادة تأهيل من قضى اكثر من أربع سنوات في الذبح والقتل والتكفير حتى رسخت عنده ثقافة الدم”.

وأضاف،” ما هي الوسائل التي تملكها الحكومة لتأهيل الاطفال الذين تربوا على الدم والقتل والكراهية ، او رفع الحقد والضغينة من زوجات وامهات العناصر الإرهابية”.

وأشار الى ان” تغيير هؤلاء امر صعب للغاية ويحتاج من الحكومة أدوات حقيقية ولجان مختصة تستطيع تبديل فكرهم لدمجهم في المجتمع”.