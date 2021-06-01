الحشد الشعبي: اعادة ارهابيي “الهول” الى الموصل يهدف لابقاء الاحتلال الاميركي

اكد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، عباس الزيدي، الثلاثاء، ان مخطط اعادة ارهابيي مخيم الهول من سورية الى العراق يهدف الى زعزعة استقرار العراق والابقاء على الاحتلال الاميركي.

وقال الزيدي في تصريح صحفي ان “السيناريو الاميركي مفضوح وواضح جدا، حيث تسعى واشنطن من خلال الارهاب الى ابقاء قواتها داخل العراق والتهرب من مشروع الانسحاب”.

واضاف ان “واشنطن خططت لاعادة نشاط في العراق وسورية وخطوة اعادة ارهابيي داعش من مخيم الهول الى العراق تراهن عليه اميركا والدول الداعمة للارهاب”، مبينا أن “اعادة ارهابيي الهول الى الموصل امر لايمكن ان يمر مرور الكرام، خصوصا مع نشاط الارهاب واعادة هجماته خلال الايام الماضية ومن غير المستبعد ان يتم اعادة سيناريو 2014”.

وأشار الزيدي الى ان “ داعش الارهابي لم يعد يخطط لمسك الارض بل، ان مخططه الجديد يهدف الى ارباك الوضع الامني عن طريق العمليات الاجرامية”.