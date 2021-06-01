تحالف الحلبوسي يتبرأ من تصريحات وزير الدفاع: تعبر عن رأيه الشخصي

تبرأ تحالف تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب محد الحلبوسي، الثلاثاء، من تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد بشأن الحشد الشعبي، مؤكدا أنها تعبر عن رأيه الشخصي.

وقال القيادي بالتحالف عمار العزاوي في حوار إن “ما صرح به وزير الدفاع جمعة عناد يعبر عن رأيه الشخصي”، مشيرا الى أن “الحكمة السياسية ظهرت عند الكثير من القيادات لحل الازمة”.

وأضاف العزاوي، أن “ العراق يواجه تحديات داخلية وخارجية والتصعيد غير مبرر في هذا الوقت”، مؤكدا بالقول “اننا نفتقد الى مركزية القرار والبعض يحاول خلط الأوراق”.

من جانب آخر أكد العزاوي أن “هناك تخطيط من قبل اجندات وقوى سياسية لتأجيل الانتخابات”، داعيا الحكومة الى “توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات”.