وزير الدفاع يصدر امرا بتوسعة قوات حماية رئاسة الجمهورية بطلب من برهم صالح

اصدر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد امرا وزاريا يقضي بتوسعة قوات حماية رئاسة الجمهورية وذلك باضافة فوج مشاة رابع الى قوام اللواء الثاني من الوية رئاسة الجمهورية ردا على طلب سري وشخصي بعثته رئاسة الجمهورية في شهر كانون الثاني من العام الحالي.

وتجدر الإشارة الى ان قوات رئاسة الجمهورية تتكون من لوائين قوام كل منهما ثلاث افواج مشاة مع قوة مقر كبيرة تشمل سرية حماية مقر وسرية امر اللواء و واقسام الادارة والميرة والطبابة والاستخبارات والاتصالات والصيانة وسرية التموين والنقل ومفارز الهاونات.

ويتكون الجزء الاكبر من هذه القوات من ابناء محافظة السليمانية شمالي العراق وتؤدي مهام حماية المربع الرئاسي في منطقة الجادرية فضلا عن حماية المقرات الرئاسية الاخرى .