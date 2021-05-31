.. قوة مشتركة تعتقل متهمين بتجارة المخدرات في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على (5) متهمين بتجارة المواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ان "قوة أمنية مشتركة تكونت من (فوج المهمات الخاصة وقسم شؤون المخدرات وشعبة استخبارات قوى الامن الداخلي إضافة الى جهاز الامن الوطني تمكنت من ضبط (خمسة) متهمين بتجارة المواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهم أدوات التعاطي".

واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات".