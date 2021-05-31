الاستخبارات تضبط عبوات ومساطر تفجير في حقل علاس النفطي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير في حقل علاس النفطي.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من خلال ورود معلومات استخبارية والمتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من العثور على عبوات ناسفة عدد (٣) ومساطر تفجير عدد (٢) ضمن قاطع حقل علاس النفطي".

وأضاف البيان، أنه "اجراء اللازم واتلاف العبوات من قبل خبير المتفجرات التابع الى قيادة عمليات صلاح الدين دون حادث يذكر".