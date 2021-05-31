نائب: المناطق المحررة مقبلة على تداعيات مؤلمة بسبب عودة عوائل داعش الارهابي

حذر النائب المستقل باسم خشان، الاثنين، من أن المناطق المحررة، قد تتعرض لتداعيات مؤلمة نتيجة اعادة عوائل مخيم الهول الى البلاد، معتبرا ذلك خيارا “سيئا جدا”.

وقال خشان ان “كل المعلومات تشير الى ارتباط الجزء الاكبر من عوائل مخيم الهول بقادة وعناصر عصابات داعش الإرهابية، لكن هناك من يصر على ادخالهم الى العراق”، معتبرا ما حدث “خيار سي جدا وتصرف غير مناسب، سيكون له تداعيات على مناطق محررة بشكل مؤلم وربما يثير الكثير من الاشكاليات”.

واضاف، أن “خطوة الحكومة الاتحادية في اعطاء الموافقات على دخول عوائل مخيم الهول الى العراق أمر مستغرب”، مؤكدا “ضرورة دراسة هكذا قرار واخذ راي الشعب”.

واشار الى أن “مخيم الهول مشكلة معقدة الابعاد وهي تهم كل الشرق الأوسط، لانه يضم الاف العوائل من جنسيات مختلفة من بينها العراقية”، لافتا الى ان “خطورة المخيم هو وجود فكر متغلغل في عقول العوائل يجب الانتباه له”.

وعدت لجنة حقوق الانسان النيابية , الاثنين , خطوات الحكومة اتجاه مخيم الجدعة خاطئة وانها ستسبب مستقبلا مشاكل مجتمعية وسياسية خاصة، مبينة أن تلك العوائل منحدرة من اسر تكفيرية تربت على القتل