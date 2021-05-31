بالصور. الحشد الشعبي يفكك صواريخ كانت معدة لاستهداف البيشمركة شمال غرب كركوك

أعلن آمر فوج المهمات الخاصة بقيادة محور الشمال للحشد الشعبي علي محمد، الأثنين، تفكيك صواريخ كانت معدة لاطلاقها على مواقع قوات البيشمركة شمال غرب محافظة كركوك.

ونقل اعلام الحشد عن محمد قوله إن “قوة من فوج المهمات الخاصة بقيادة محور الشمال للحشد الشعبي اسهمت بشكل فعال في تفكيك الصواريخ ومنصاتها التي تم العثور عليها قرب ناحية التون كوبري والتي كانت مهيأة لاطلاقها على مواقع قوات البيشمركة المحاذية لنقاط الجيش والحشد الشعبي”.

وأضاف أنه “تم استنفار قوات الحشد الشعبي وبالتعاون مع قوات الجيش العراقي والقوات الأمنية لتفكيك تلك المنصات واحباط فتنة أراد الأعداء خلقها”.