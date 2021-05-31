نائب: عودة عوائل داعش سيشكل خطرا كبيرا على الوضع الأمني في نينوى

أكد النائب عن محافظة نينوى حسين نرمو، الاثنين، أن عودة عوائل تنظيم “ داعش” الاجرامي من مخيم الهول السوري ونقلهم إلى مخيمات محافظة نينوى تعد انتكاسة للاستقرار الأمني.

وقال نرمو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عودة هذه العوائل وبهذا التوقيت تحديدا ستكون لها صعوبات كبيرة على المشهد الأمني، ومخاطر كبيرة في ظل وجود الخلايا في عدد من المناطق”.

وأضاف أنه “كان من الأفضل دراسة الموضوع والتأني به واحترام تضحيات الشهداء والضحايا وإعطائهم حقوقهم المشروعة قبل القدوم لتنفيذ هكذا خطوة ستزيد من المخاطر الأمنية وسيستغلها داعش لمصلحته”.

وكان قائممقام سنجار محما خليل وصف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، إعادة عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة نينوى بأنها إهانة للمكون الإيزيدي.