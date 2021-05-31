اعتقال متهم بحوزته 500غرام كريستال ودراجة نارية في بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن القبض على مطلوب قضائياً و بحوزته مواد مخدرة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "شرعت قوة مشتركة من الفوج الثالث في اللواء الاول للشرطة الاتحادية ومفرزة من جهاز الامن الوطني بواجب تفتيش في منطقة المشتل ب‍بغداد، حيث تم القاء القبض على متهم مطلوب قضائياً وضبط بحوزته مادة مخدرة نوع كريستال تقدر بـ (500) غرام ودراجة نارية".

وأشارت إلى أنه "تم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات التحقيقية الاصولية معه".