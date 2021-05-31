القبض على متهم بتهريب الاثار في ذي قار

القت قيادة شرطة ذي قار القبض على متهم بتهريب الاثار وبحوزته عددا من القطع الاثرية باحد اسواق المحافظة.

وذكر قيادة شرطة ذي قار اليوم الاثنين في بيان انه تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت بتوفير الحماية الكامله للمواقع الاثرية وبمتابعة من مدير قسم شرطة حماية الاثار والتراث باشرت شرطة الاثار بتسيير الدوريات ونصب الكمائن لحماية المواقع الاثرية للحفاظ على الأرث الحضاري.

وبحسب المعلومات الواردة بوجود شخص داخل سوق الفجر يحمل مجموعة من القطع الاثرية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل للاشتراك مع مركز شرطة الفجر ومفرزة من مركز الأمن الوطني وبعد جمع المعلومات عن مكان تواجده، حيث تم القبض على المتهم وضبط قطع زرقاء اللون عدد(٦) واخرى حمراء اللون عدد(٨) وقطع بيضاء اللون عدد(١٥) وقطع مختلفة الأشكال والأحجام عدد(١٣)

وقد تم ضبط المضبوطات اصوليا كما وتم تسليم المتهم إلى شعبة الجريمه المنظمه في قلعة سكر.