خبير أمني : هروب ستة عناصر داعشية من الجدعة الى الموصل

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , الاثنين , هروب ستة عناصر بتنظيم “ داعش” الاجرامي من مخيم الجدعة جنوبي الموصل الى داخل المدينة, متسائلا من هو المسؤول عن تسهيل هروب هؤلاء.

وقال العكيلي في تصريح صحفي, انه “سبق وان حذرنا من نقل اسر الدواعش من مخيم الهول الى مخيم الجدعة جنوب الموصل خاصة وان طبيعة المنطقة تشهد بين مدة وأخرى خروقات امنية”.

وأضاف أن “إجراءات الحكومة مازالت ضعيفة , كذلك متابعة لجنة الامن والدفاع بشان مخيمات اسر الدواعش لوزارة الهجرة والمهجرين ليست بالمستوى المطلوب ” .

وأوضح العكيلي، ان “هناك معلومات مؤكدة اشارت الى هروب ستة اشخاص من اسر الدواعش من معسكر الجدعة الى داخل مدينة الموصل ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليهم لحد الان”, متسائلا “من هو المسؤول عن تسهيل هروب هؤلاء”.

وكانت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية حذرت في وقت سابق، من عودة عوائل الدواعش من مخيم الحول في سوريا واصفة عودتهم الى مدينة الموصل بالقنبلة الموقوتة