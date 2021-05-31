التربية النيابية تحسم الجدل حول الدخول الشامل للمراحل المنتهية

استبعدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، اتخاذ قرار بالدخول الشامل للمراحل المنتهية، فيما أكدت أن الامتحانات ستجرى في الجامعات.

وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي، للوكالة الرسمية، إنه "لا يوجد حراك بشأن الدخول الشامل للمراحل المنتهية"، مبيناً أن "القرارات التي اتخذتها وزارة التربية هي بمثابة الدخول الشامل، أما الطالب الذي مستواه متدنٍ جداً لم يُشمَل بدخوله الامتحان الوزاري".

وأضاف أن "الوزارة سمحت بالدخول بثلاث مواد فضلاً عن إضافة 10 درجات من بين خمس الى ست مواد فقط وهذا يعتبر دخولاً شاملاً".

وأشار ألى أنَّ "الامتحانات ستجرى في الجامعات كما في السنوات السابقة"، مشيراً إلى أن "الجامعات ستكون مستعدةً لإجراء امتحانات السادس الإعدادي فيها باعتبارها مكيَّفة للامتحانات عكس الكثير من المدارس غير المهيأة لذلك".

وأوضح أن "وزارة التربية مستعدة من جميع الجوانب سواء الفنية أم اللوجستية وكذلك طبع الدفاتر وتحضير الأسئلة وإعداد الجداول الخاصة بالامتحانات وإعلان المواعيد للصفوف المنتهية".

وحددت وزارة التربية في الـ27 من آيار الحالي، موعد امتحانات السادس الابتدائي، حيث ستكون يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.