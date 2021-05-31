الاستخبارات تضبط مجموعة صواريخ جاهزة للاطلاق في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية اليوم الاثنين، ضبط صواريخ معدة للاطلاق في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان انه بناءً على معلومات استخباراتية وردت الى مكافحة ارهاب الدبس ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك ، تم ضبط 5 صواريخ نوع كراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للاطلاق، في قرية احصار التابعة الى ناحية كوبري بمحافظة كركوك ضمن أعمال الفوج الأول لواء ٣١ بالفرقة الثامنة في الجيش العراقي، تم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات.