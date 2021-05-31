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اعتقال مطلوبين بقضايا "إرهابية" في بغداد وكركوك


اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن اعتقال مطلوبين بقضايا "إرهابية" في محافظتي بغداد وكركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات استباقية ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة، تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية ورد اسمه في قوائم ما تسمى بالكفالات لعصابات داعش الإرهابية، جرت عملية القبض ضمن العاصمة بغداد".

وأضافت أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت بالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم لقيادة العمليات من خلال شعبة استخبارات الفرقة الثامنة، من القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب، تم القبض على احدهم اثناء محاولته الدخول الى محافظة كركوك".

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