النائب عن الفتح محمد البلداوي : : تصريحات وزير الدفاع تأجيج للفتنة وتحريض على الاقتتال

دعا النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، مجلس النواب الى محاسبة اي قائد عسكري يحرض على الاقتتال بين القوات المسلحة، مبينا ان تصريح وزير الدفاع تأجيج واضح للاقتتال بين الحشد والجيش.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “الاقتتال بين القوات المسلحة العراقية الرسمية لا يصب الا لصالح قوات الاحتلال الاميركي والتي تحاول البقاء تحت اي ذريعة”.

واضاف ان “استعراض بقدرات الجيش وطيرانه من قبل وزير الدفاع جمعة عناد والترويج لنزول الجيش ضد الحشد هو قتال بين قوات المسلحة القانونية وهو محرض يسال عنه القانون”.

وأشار البلداوي الى ان “البرلمان مطالب ببيان موقفه الرسمي من تلك التصريحات التي لا تصب سوى في مصالح الارهاب وقوى الشر والاحتلال “.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى، امس السبت، بتصريحات وصفت بـ”الاستفزازية” والتحريضية، حيث تنكر فيها لجهود قوات الحشد الشعبي في تحرير المناطق التي سيطر عليها “ داعش” وذلك في تناقض واضح لتصريحاته السابقة.