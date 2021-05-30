خبير أمني يفسر تصريحات وزير الدفاع “المفاجئة”: انصياع أميركي لاستهداف الحشد

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , الاحد , ان تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد المفاجئة بشأن الحشد الشعبي يؤشر الى انصياعه لتوجيهات أميركية باستهداف الحشد الشعبي وقيادته, مشيرا الى ان وزير الدفاع كان بالأمس القريب من المناصرين والمدافعين عن بطولات الحشد الا ان تغيير خطابه كان مفاجئا.

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان” التغيير المفاجئ في خطاب وزير الدفاع اتجاه الحشد الشعبي يبرر لنا بانه انصاع تماما الى التوجيهات الامريكية لاستهداف الحشد الشعبي وقيادته”, واصفا ان “تصريحاته الأخير بالتحريضية”.

وأضاف ان “وزير الدفاع كان بالأمس القريب من اشد المدافعين عن الحشد الشعبي وان تغيره المفاجئ وتنصله عن نظرته السابقة يؤشر لنا بكل وضوح بانصياعه لتوجيهات الامريكان باستهداف الحشد الشعبي وقيادته”.

وأشار العكيلي الى ان “تصريحات وزير الدفاع تندرج ضمن الهجمة الامريكية الإعلامية لتشويه سمعة الحشد, الا انها لم تفلح لكون تاريخ بطولات الحشد الشعبي هي من تتكلم عندما وقف سدا منيعا بعد انهيار الجيش خلال ثلاثة أيام وسقوط ثلاث محافظات الا ان فتوى المرجعية اعادت التوازن بفضل المجاهدين بالحشد الشعبي خلال ثلاثة اشهر وفيما بعد تم تحقيق الانتصار وتحرير المحافظات التي احتلتها داعش”.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى، امس السبت، بتصريحات وصفت بـ”الاستفزازية” والتحريضية، حيث تنكر فيها لجهود قوات الحشد الشعبي في تحرير المناطق التي سيطر عليها “ داعش” وذلك في تناقض واضح لتصريحاته السابقة.