النائب عبد الامير التعيبان : استقرار العراق مرهون بزوال السفارة الأميركية

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الأمير التعيبان، الاحد، أن مجلس النواب جاد في استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته، معتبرا ان استقرار البلاد مرهون بزوال السفارة الأميركية من العاصمة بغداد.

وقال التعيبان في حوار إنه “طالما كانت هناك سفارة لأمريكا في بغداد فلا وجود للاستقرار في العراق”، مبينا أن “اطلاق النار من قبل السفارة الأميركية تعد انتهاكا سافرا للسيادة العراقية”.

وطالب التعيبان الحكومة العراقية بـ”تطبيق الإجراءات المعروفة لمعرفة ما حصل من قبل السفارة الأميركية”.

من جانب آخر أكد التعيبان أن “مجلس النواب جاد في استضافة رئيس الحكومة وكابينته”، مشيرا إلى أن “استهداف الحشد الشعبي هو استهداف لكل المكونات العراقية”.