تحذيرات من “صفقات” لمنح الكرد سلطة على بعض المناطق للاستفادة منها انتخابيا

حذر المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، الاحد، من صفقات سياسية بين الحكومة الطبقة الحاكمة في الاقليم، بهدف منح السلطات هناك مزيدا من السلطة على بعض المناطق في كركوك ومحافظة نينوى من اجل الاستفادة منها انتخابيا.

وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الولاية الثانية اصحبت حلم لجميع الحكومات التي تربعت على كرسي السلطة في العراق، الا ان هذا الامر مرهون بالصفقات السياسة ومشاريع الترضية للاطراف السياسية”.

واضاف ان “الاقليم بدأ بالتوسع في بعض مناطق كركوك وكذلك المحاولات لفرض السلطة على مناطق في نينوى قد تقف خلفها صفقة سياسية لمنح الاكراد مقاعد اضافية في البرلمان المقبل”.

وأوضح الكعبي، ان “الصفقات التي تسبق الانتخابات معظمها يهدف الى حصول طرف على مقاعد نيابية جديدة، مقابل دعم بعض الاطراف للحصول على كرسي السلطة”.