الشرطة توضح بشأن فيديو لمجموعة مسلحة في البصرة

أصدرت شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن مقطع فيديو لمجموعة مسلحة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الشباب باطلاق العيارات النارية في الهواء في منطقة حمدان".

وأضافت، "نود ان نوضح ان المقطع قديم يعود لعام ٢٠١٩ في منطقة صناعية حمدان و هو عبارة عن مخازن وبعيدة عن الاحياء السكنية، وان الشخص الذي يقوم بالتهديد واطلاق العيارات النارية تم القاء القبض عليه وموقوف حاليا وفق احكام المادة ٢٤ /اسلحة".