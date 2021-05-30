النائب فاضل الفتلاوي :امريكا تسعى لاضعاف الحشد الشعبي باستهداف قادته

اعتبر النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، الاحد، الاستهداف الامريكي المستمر للحشد الشعبي وقادته يراد به تنحية الحشد من المشهد العراقي.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن ”استهداف الحشد الشعبي وقادته هو استهداف امريكي يراد به تنحي الحشد من المشهد العراقي“ مبيناً أن ” الولايات المتحدة تعتقد ان الحشد قوة امنية غير مرتبطة بالحكومة المركزية”.

واشار الى أن ”الولايات المتحدة لا تريد ان يكون الحشد من القوى المرتبطة بالحكومة المركزية لقوته ولمقاومته القوات الامريكية داخل العراق”.

واضاف أن ”امريكا تسعى لتقليل اهمية الحشد الشعبي باستهداف قادته بشكل مباشر كما استهدفت بعض القادة الشجعان والشهداء“.

وشدد على ضرورة أن ”تردع الحكومة هكذا تصرفات ضد منظوماتها الأمنية والعسكرية كون الحشد الشعبي هو قوة امنية مرتبطة برئاسة الوزراء“