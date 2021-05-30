النائب محمد البلداوي : على الحكومة ترك دور البطولة لإطالة عمرها

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، صعوبة تشكيل حكومة طوارئ في العراق او تمديد عمر الحكومة الحالية لاسباب عديدة .

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن ”هناك من يحاول خلق حكومة طوارئ في البلد كي يستفاد من سوء الاوضاع“ مبيناً أن ” لا توجد ملامح لحكومة طوارئ والاحداث الاخيرة هي من اقرت بذلك“.

وبين أن ” عدم الكشف عن قتلة التظاهرات وانهاء ملف الكهرباء والخدمات والاحداث الاخيرة هي سبب كافي لانهاء عمر الحكومة ونحن نؤمن بضرورة حكومة جديدة“.

وأضاف ” يجب على الحكومة أن تترك دور البطولة لانها ومن الصعب أن تخوض مغامرة جديدة في إطالة عمرها او المضي بحكومة طوارئ“.