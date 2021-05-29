نائب سابق يؤدي اليمين الدستوري بدلا عن عدنان الاسدي

أدى رسول راضي ابو حسنة عاصي، اليوم السبت، اليمين الدستوري كنائباً في مجلس النواب العراقي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان إن "رسول راضي ابو حسنة عاصي يؤدي اليمين الدستوري كنائباً بدلاً عن الراحل عدنان الاسدي".

وفي 22 نيسان الماضي، توفي عضو مجلس النواب رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان هادي الأسدي بسبب مضاعفات كورونا.

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى بفصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة، بحضور 171 نائباً.