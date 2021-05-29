الكشف عن مخطط حكومي لتأجيل الانتخابات عبر خلق “فوضى أمنية”

كشف مصدر نيابي , السبت , عن وجود مخطط حكومي يقضي بتأجيل الانتخابات بعد ان رفض المتظاهرين بالاشتراك بالانتخابات على اعتبارها انتخابات غير متكافئة، مبينا ان الحكومة تسعى الى خلق فوضى امنية بهدف تأجيل الانتخابات.

وقال المصدر , إن “هناك إجراءات تقوم بها حكومة الكاظمي توحي بوجود نية مسبقة لتأجيل الانتخابات بعدما ايقن الجانب الأمريكي بان مناوئية سوف لن يمرروا وان الانتخابات المقبلة غير متكافئة بحسب ما يعتدقدون به ” .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “الحكومة تسعى الى خلق فوضى امنية بهدف تأجيل الانتخابات واخرها اعتقال قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح ” .

ولفت المصدر الى ان “ما تسعى اليه الحكومة سوف يفشل وان الانتخابات ستمضي بما خطط لها ”