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لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ تصريحات السفير البريطاني لدى بغداد "ستيڨن هيكي" تدخل سافر بالشأن العراقي الخاص يجب على المعنيين رده ردعه بقوة وعدم السماح له ولغيره بالتدخل بالشأن العراقي الداخلي.

لا يحق لهيكي القول: "بأن البيئة الحالية غير مناسبة للإنتخابات"!

ليهتم بما يخص بلده "بريطانيا" وليحافظ على لياقات عمله كسفير لا يُسمح له بالتدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى..

تابعنا تصريح السفير البريطاني "هيكي" الغريب، لكن الأغرب هو سكوت المسؤول العراقي الحكومي وغير الحكومي "الزعماء السياسيين" وبعض ما يسمى بالناشطين عن  هذا التصريح غير القانوني الذي يمكن إعتباره إنتهاكاً سافراً وتجاوزاً قميئاً على السيادة العراقية التي نادى بها جماعة "نريد وطن" فهل نريد وطناً مُنتهك السيادة؟

تتوغل في داخله القوات التركية، وتوقف مشاريعه الخدمية الأساسية الإدارة الأمريكية، وتحدد مصيره السفارة البريطانية، وتوجهه الإدارة الدحلانية "الفلسطيني محمد الدحلان" بإرادة إماراتية!

كلنا نريد "وطن"..

نريد وطن تتوفر فيه الخدمات، وفرص العمل، ويكون خالياَ من الفساد.

كلنا نريد "وطن"..

لا يتدخل بشأنه أحد، ولا ينتهك سيادته أحد، ولا تتوغل وتتغول الجيوش الأجنبية "أمريكية، تركية،.." في داخله.

كلنا نريد "وطن"..

حراً عزيزاً كريماً نؤدي فيه واجباتنا ونحصل على حقوقنا التي لا يسلبها مستعمر خارجي أو فاسد داخلي يستأثر بالفيء دون الناس.

نريد "وطن"..

نگدر نميز  في داخله بين العدو والصديق..

بين مَن يريد لنا الخير والعزة والكرامة ومَن يتربص بنا الشر ويدفع بكل "الشر" لكي يفتك بنا.

نريد "الوطن" خالي من البعثيين، والفاسدين، والمستعمرين، والصهاينة، والمتصهينيين..

نريد "وطن" يحكمه حر نزيه كفء شجاع لا تأخذه في الله والعراق لومة لائم.

نريد "وطن" ما بيه ولا جندي أمريكي ولا جندي تركي..

نريد "وطن" مو يا هو الچان يگعد يصرح ويبغج بشغلة لا تخصه ولا تعنيه لا هيكي ولا فيكي ولا بيكي..

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