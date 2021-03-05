الشرطة المجتمعية تنقذ زوجة من ابتزاز زوجها في بغداد

أنقذت الشرطة المجتمعية اليوم الجمعة، زوجة من ابتزاز زوجها في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ان "العملية تمت بعد أن لجأت إحدى النساء الى شعبة الشؤون النسوية التابعة لقسم الشرطة المجتمعية طالبة التدخل لإنقاذها وأولادها من التعنيف الشديد والابتزاز الدائم من قبل زوجها الذي يهددها بنشر صورها التي حصل عليها قبل زواجهما على مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان ان "هذه الامر دعا الشرطة المجتمعية الى استدعاء الزوج لمقرها ومواجهته بإدلة الابتزاز والتعنيف، داعية إياه الى رعاية اسرته والتعامل معها بالحسنى، وحل الخلاف بين الزوجين وديا، بعد أن قامت المجتمعية بحذف محتوى الابتزاز، وأخذ تعهد خطي منه بعدم تعنيف عائلته مجددا وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".