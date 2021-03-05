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الشيخ جلال الدين الصغير : زيارة بابا الفاتيكان لمرجع السلام في النجف الأشرف فيها عمق حضاري يخشاه من يعتاش على الفتن والطائفية
وكالة انباء براثا
65
2021-03-05
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